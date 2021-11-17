Москва, , 09:20 — REGNUM Сервис видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств в Москве стал более совершенным. Об этом 17 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Весь процесс получения услуги — от записи на прием до проведения встречи — теперь доступен на портале mos.ru. Сервис также дополнили новыми полезными функциями. Например, раньше записаться на встречу можно было в сервисе «Запись на прием в центр госуслуг и ОИВ». Затем пользователям присылали ссылки на другие интернет-ресурсы, где они могли присоединиться к беседе. Теперь же для этих целей создана специальную страницу — «Запись на консультацию и личный прием в онлайн-формате», а видеоконференции проводятся на mos.ru.

«Сервис помогает горожанам сэкономить время. Чтобы получить индивидуальную консультацию, не обязательно приезжать в профильное учреждение. Теперь эта опция стала еще удобнее: выбрать дату и время, записаться на личный прием и поговорить со специалистом можно на одной площадке — столичном портале mos.ru», — сказала Сергунина.

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