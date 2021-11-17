Вашингтон, , 01:22 — REGNUM Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что в разговоре с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным затрагивались вопросы безопасности интернационального экипажа Международной космической станции (МКС). Об этом Нельсон 17 ноября написал на своей странице в социальной сети Twitter.

Эмблема NASA

Билл Нельсон «В разговоре с генеральным директором Роскосмоса Рогозиным выразил тревогу по поводу опасности, с которой продолжают сталкиваться наши астронавты и космонавты на МКС».

По словам главы NASA, «крайне важно, чтобы мы обеспечивали безопасность наших людей и техники в космосе — сейчас и в будущем».

Ранее об «обстоятельном разговоре» по телефону с Нельсоном в своём Twitter написал Рогозин.

Дмитрий Рогозин «Стороны констатировали… Ладно. Если кратко и русским языком, то двигаемся дальше, обеспечиваем безопасность наших экипажей на МКС, строим совместные планы».

По словам главы Роскосмоса, он «ждёт Билла в Москве», поскольку не может сам «по известным причинам» приехать в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава NASA, вслед за госсекретарём США Энтони Блинкеном, обвинил Россию в испытании российской противоспутниковой ракеты, что якобы привело к угрозе для МКС, китайской космической станции, американских астронавтов, российских космонавтов и китайских тайконавтов.

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