Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Сбой в работе поисковой системы Google был зафиксирован пользователями ряда стран мира, 17 ноября сообщает специализированный сайт Downdetector.

Google Дарья Антонова © ИА REGNUM

Большинство жалоб относятся к США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Нидерландам. Проблемы в работе сервиса также наблюдались и в России. Пользователи Google столкнулись с проблемами при загрузке сайта, входе в аккаунт, а также при попытках воспользоваться поиском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Downdetector распространил информацию о сбое в работе музыкального сервиса Spotify.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил о новом взаимодействии США и Китая