Вашингтон, 17 ноября, 2021, 01:21 — ИА Регнум. Сбой в работе поисковой системы Google был зафиксирован пользователями ряда стран мира, 17 ноября сообщает специализированный сайт Downdetector.

Дарья Антонова ИА REGNUM Google

Большинство жалоб относятся к США, Великобритании, Канаде, Германии, Испании, Нидерландам. Проблемы в работе сервиса также наблюдались и в России. Пользователи Google столкнулись с проблемами при загрузке сайта, входе в аккаунт, а также при попытках воспользоваться поиском.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Downdetector распространил информацию о сбое в работе музыкального сервиса Spotify.