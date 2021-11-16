Абуджа, 17 ноября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Полиция Нигерии освободила 11 похищенных боевиками людей в ходе спецоперации в штате Дельта, сообщает пресс-служба ведомства.

Olusola D, Ayibiowu Нигерия

Сообщается, что 14 ноября группа боевиков в военной форме атаковала автобус и захватила всех пассажиров, которых увезла в неизвестном направлении. Тем не менее сотрудникам полиции удалось обнаружить бандитов и освободить похищенных людей. Утверждается, что боевики сами сбежали с места происшествия, узнав о приближении оперативников.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября неизвестные вооруженные боевики убили 15 мирных жителей на северо-западе Нигерии. Нападения произошли в двух муниципалитетах в штате Сокото.