Вашингтон, , 01:09 — REGNUM Перебои в работе музыкального сервиса Spotify наблюдаются в нескольких странах мира, 17 ноября сообщает сайт Downdetector, специализирующиеся на контроле за популярными интернет-ресурсами.

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Большая часть обращений поступает от жителей США, Канады, Великобритании, Нидерландов и Германии. Кроме того, сбои в работе Spotify зафиксированы в России, Испании, Бельгии, Швейцарии, Швеции, Мексике и Аргентине.

Жалобы касаются проблем с открытием сайта, а также с использованием мобильного приложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября произошел сбой в работе сервисов Spotify, TikTok и социальной сети Instagram.

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