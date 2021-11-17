Белград, , 01:03 — REGNUM Ситуация с задержанием в Косово четырёх граждан России находится в стадии урегулирования. Об этом 16 ноября сообщила пресс-служба посольства РФ в Сербии.

Граница Сербии и Косово Julian Nyča

Уточняется, что российские дипломаты предпринимают всесторонние усилия для максимально быстрого урегулирования ситуации с задержанием российских граждан в Косово через Канцелярию Посольства России в Сербии в городе Приштина. После задержания к российским туристам отправился сотрудник канцелярии посольства России в Сербии, которому удалось увидеться и переговорить с согражданами.

По данным МИД РФ четыре гражданина РФ, двое мужчин и две женщины, были задержаны смешанным патрулем натовских Сил для Косово и местной полиции 15 ноября в северной части Автономного края Косово и Метохия. У российских туристов не было с собой паспортов. Они пояснили, что попали на территорию Косово на арендованной машине по пути в Нови-Пазар случайно.

По данным посольства РФ в Сербии, 16 ноября в городе Лепосавич начался судебный процесс по ускоренной процедуре. Гражданам РФ был предоставлен адвокат. Решение суда ожидается в самое ближайшее время.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании четверых граждан России при попытке незаконно пересечь границу Косово.

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