Вашингтон, , 00:52 — REGNUM США и Китай должны начать новое взаимодействие в ряде сфер после переговоров американского и китайского лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом глава Белого дома заявил журналистам 16 ноября в штате Нью-Гэмпшир.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что встреча с председателем КНР прошла успешно. По словам Байдена стороны создали четыре группы для совместной работы ряду направлений. Президент пообещал «рассказать больше в ближайшие две недели».

Глава Белого дома также сообщил, что на переговорах с китайским лидером он подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем. Байден добавил, что американская сторона дала ясно понять Китаю свою позицию по тайваньскому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден, в ходе беседы с Си Цзиньпином, заявил, что Вашингтон придерживается принципа «одного Китая».

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