Вашингтон, 17 ноября, 2021, 00:52 — ИА Регнум. США и Китай должны начать новое взаимодействие в ряде сфер после переговоров американского и китайского лидеров Джо Байдена и Си Цзиньпина. Об этом глава Белого дома заявил журналистам 16 ноября в штате Нью-Гэмпшир.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Он отметил, что встреча с председателем КНР прошла успешно. По словам Байдена, стороны создали четыре группы для совместной работы по ряду направлений. Президент пообещал «рассказать больше в ближайшие две недели».

Глава Белого дома также сообщил, что на переговорах с китайским лидером он подчеркнул поддержку Вашингтоном закона об отношениях с Тайванем. Байден добавил, что американская сторона дала ясно понять Китаю свою позицию по тайваньскому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден в ходе беседы с Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон придерживается принципа «одного Китая».