Минск, 17 ноября, 2021, 00:50 — ИА Регнум. Официальный Минск инициирует расследование деятельности польских пограничников, которые якобы бросали камни в «беззащитных людей» — нелегальных мигрантов. Об этом 16 ноября заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

Gpk.gov.by На белорусско-польской границе

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Описывая ситуацию на белорусско-польской границе в комментарии российскому государственному телеканалу, Глаз заявил: «Происходит прямая, вызывающая провокация пограничных инцидентов с польской стороны. Спецсредства применяются по территории Белоруссии. Беззащитных людей травят газом и глушат светошумовыми гранатами. Более того, у нас есть информация, что польские силовики уже начали даже бросать в людей камни. Есть пострадавшие».

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«Что будет следующим — гуманитарный артиллерийский обстрел обездоленных женщин и детей на границе? Нет смысла говорить о том, что такие действия прямо нарушают целый ряд международных и двусторонних норм и договоров. Сложно в принципе представить, как можно объяснить применение спецсредств по территории другого суверенного государства», — добавил официальный представитель МИД Белоруссии.

Он пообещал: «Мы инициируем расследование инцидента с привлечением международных организаций, так как все факты очевидны. Но мы не пойдем на поводу у этих провокаций. Мы заинтересованы в цивилизованном разрешении ситуации, в том числе с учетом интересов людей, постоянно это повторяем. И пока Польша поливает их из водомета, Белоруссия каждодневно оказывает гуманитарную помощь».

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«Цель польской стороны совершенно понятна — ей необходимо еще больше обострить обстановку, на корню задушить любые подвижки по урегулированию ситуации в нормальном ключе. Поэтому после предметного обсуждения вопроса вчера на высшем уровне мы видим сегодня с польской стороны прямые провокации и бесчеловечное обращение с обездоленными», — сказал Глаз.