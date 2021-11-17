Анкара, 17 ноября 2021, 00:44 — REGNUM Президенты Турции и Украины, Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский, 16 ноября провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба канцелярии президента Турции.
Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников по итогам поездки в зону вооружённого конфликта в Донбассе заявил, что Украина продолжит закупку турецких ударных беспилотников Bayraktar для своих вооружённых сил.
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