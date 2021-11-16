Лондон, 17 ноября, 2021, 00:39 — ИА Регнум. Оригинальный актёрский состав киносаги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере отметит 20 лет со дня выхода первого фильма киноэпопеи в новогодней спецпрограмме на стриминговой платформе HBO Max. Об этом 16 ноября объявила киностудия Warner Bros.

Цитата из х/ф «Гарри Поттер и философский камень»». Реж. Крис Коламбус. 2001. Великобритания, США Разговор

Премьера ретроспективы, посвящённой годовщине первого фильма франшизы «Гарри Поттер и философский камень» (Harry Potter and the Philosopher's Stone, состоится 1 января 2022 года в полночь. Ожидается, что в шоу-программе её участники расскажут «волшебную историю создания» кинофильма.

В спецпрограмме под общим названием «20-летняя годовщина Гарри Поттера: Возвращение в Хогвартс» (Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts) примут участие Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон, воплотившие на экране образы трёх ключевых героев саги о мальчике-волшебнике: Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грейнджер. Также в шоу примут участие режиссёр киноэпопеи Крис Коламбус и актёры Хелена Бонем-Картер, Имельда Стонтон, Том Фелтон, Мэттью Льюис, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт.

Известно, что съёмки спецпрограммы состоятся в Лондоне, где был 20 лет назад снят первый из восьми фильмом саги о Гарри Поттере. Премьера первого из фильмов «поттерианы» состоялась осенью 2001 года.

Киноэпопея о приключениях мальчика-волшебника Гарри Поттера и его друзей была снята компанией Warner Bros по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Серия романов о Гарри Поттере принесла её автору всемирную славу, их общий тираж превышает 500 млн экземпляров. Серия романов переведена на 80 языков мира, книги о волшебнике до сих пор остаются одними из самых читаемых детских книг в мире.