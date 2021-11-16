Вашингтон, 17 ноября, 2021, 00:27 — ИА Регнум. Указ, запрещающий въезд и иммиграцию в США некоторым официальным лицам Никарагуа, был подписан американским президентом Джо Байденом, 16 ноября сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Причиной такого шага называются «нарушение прав человека и подрыв демократических институтов» в этой латиноамериканской республике. В список лиц, которые попали под новые ограничения, включены руководство Никарагуа, члены правительства и сотрудники его аппарата, мэры городов и их заместители, руководители силовых органов и армейских подразделений, а также другие государственные служащие.

Кроме того, въезд в США запрещен и для «супругов, сыновей и дочерей» указанных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября американский минфин ввел санкции в отношении Генеральной прокуратуры Никарагуа и девяти никарагуанских должностных лиц, в том числе против министра энергетики и горной промышленности Сальвадора Манселя, а также и мэров некоторых городов.

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