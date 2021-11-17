17 ноября 2021 | Время чтения 6 мин

Иван Синцов, , 10:08 — REGNUM В любой непонятной ситуации жди наступления ВСУ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Боюсь, у нашего читателя имеется, мягко говоря, слегка искажённое представление о том, каким будет это наступление. Попробуем описать его, благо на протяжении последних нескольких лет противник многократно успешно отрабатывал отдельные его элементы.

Во-первых, надо учитывать, что на многих участках линии боевого соприкосновения посты Народной милиции ночью не имеют ни малейшей возможности контролировать те промежутки между постами, которые они днём могут просматривать и простреливать.

В первой линии не только отсутствуют современные приборы ночного видения военного образца, но и кадров, способных их эксплуатировать, уже практически не осталось. Кто-то погиб, кто-то ушёл со службы, кого-то забрали в офицеры и безвылазно посадили за бумаги. Многие посты, всё ещё нанесённые на карты в высоких штабах, в реальности давно брошены. И противник об этом знает из данных своей авиаразведки, следом за которой уже идёт разведка обычная, натаптывающая тропинки в наш тыл.

Соответственно, противнику не составит труда начать своё наступление с отправки диверсионных групп, которые перекроют основные дороги в нашем ближнем тылу, и никакие подкрепления живой силой и техникой не успеют на помощь к сражающимся позициям «первой линии», даже если они смогут собраться и выдвинуться. Колонны бронетехники и автомашин будут уничтожены из засад так, как это делало ополчение в 2014 году с беспечно двигавшимися колоннами ВСУ.

Во-вторых, на тех передовых позициях, которые противник не сможет тихо вырезать ранним утром, он встретит сопротивление ничтожного, в сравнении с атакующими, числа людей, которым хватит боекомплекта на полчаса активного оборонительного боя от силы. При условии, что они не будут сразу смешаны с землёй артиллерией противника.

Украинский спецназовец Ngu.gov.ua

В-третьих, отдельно про артиллерию. Противник уже давно обладает тотальным перевесом в артиллерии, как качественным, так и количественным. В артдивизионах мотострелковых бригад Народных милиций Республик с их 122-мм гаубицами уже появились «кадрированные» батареи, то есть батареи без личного состава, людей просто нет. Не хватает даже тех самых «асоциальных элементов». У противника на том же бригадном уровне — 152-мм артиллерия, причём очень неплохо стреляющая. У Народной милиции «шестидюймовки» только в отдельных артбригадах корпусного подчинения, и по их общему числу, не говоря уже о качестве расчётов к ним, Республики проигрывают группировке ВСУ многократно.

На каждый более-менее боеспособный ствол с нашей стороны, как чисто технически пригодный, так и имеющий адекватный расчёт, противник может выставить батарею более старшего калибра. На наш 82-мм миномёт — батарею 120-мм миномётов, на батарею наших 120-мм миномётов — дивизион 122-мм гаубиц, на нашу батарею 122-мм Д-30 или «Гвоздик» — дивизион 152-мм самоходных «Акаций» или несамоходных «Мста-Б». Причём его артиллерия корректируется с воздуха в режиме реального времени.

«Бог войны» совсем не на нашей стороне, любые полевые укрепления противник сметёт, «ответку» подавит если не артиллерией, то, как недавно, с беспилотников.

Соотношение сил и средств, их качества и количества таково, что практически сразу после начала наступления противника речь будет идти не об обороне вдоль ЛБС, первой или какой-то мифической «второй линии» укреплений, а об обороне блокированных в застройках разрозненных групп. Попытки концентрации сил, собранных в тылу, для каких-то контрударов днём будут подавляться БПЛА и артиллерией, а ночью ВСУ будут иметь абсолютное преимущество по причине насыщения войск современными приборами и прицелами ночного видения. Ну и, конечно, полностью переоснащённая на относительно современные, пусть и гражданские, но кодируемые цифровые системы связь позволит украинской пехоте идти вперёд за огневым валом собственной артиллерии, не теряя при этом контакта с сопровождающей легкой бронёй и танками.

Если же из тех примерно 450, максимум 500 танков, которыми суммарно располагают по штатам обе Республики Донбасса, хотя бы четверть сможет завестись, выстрелить из пушки и куда-то попасть — это уже будет выше самых оптимистичных ожиданий. Эти примерно 100−125 хотя бы в основном функционале исправных танков будут разбросаны по всему фронту, так что в одном месте для масштабной контратаки вряд ли соберётся даже хотя бы один полнокровный батальон. Управление этими танками будет строиться по открытым, не шифруемым, радиоканалам, на советской радиоаппаратуре образца 60—80-х годов прошлого века, которая, даже если она полностью исправна и экипажи умеют ей пользоваться, легко пеленгуется и подавляется современными средствами РЭБ. Включив хотя бы ненадолго свои рации на передачу, танки просто заранее доложат противнику, что вот они, прибыли и готовятся к атаке.

Именно для отражения подобных танковых контратак ВСУ так жаждали получить (и получили!) противотанковые управляемые ракеты «Джавелин» с тандемной боевой частью, которой не страшна динамическая защита «Контакт-1» танков Т-72 и Т-64 Народной милиции Республик. Имея большой парк танков, доставшийся от СССР, Украина не имеет собственного производства 125-мм пушечных стволов для танковых пушек и, следовательно, год за годом поддерживать боеспособность своих танков в бою «танки против танков» может весьма ограниченно. Поэтому и были критичны «Джавелины».

На позиции ВСУ Mil.gov.ua

Ракета может запускаться с носимой пусковой установки по движущейся бронированной цели, находящейся на дистанции до трёх километров, и всего несколько хорошо подготовленных расчётов, быстро перемещающихся на джипах, загруженных этими ракетами, способны остановить атаку бронетанкового соединения, оснащённого танками с устаревшей защитой (проверено ещё боем в Ираке за перевал Дебека в 2003 году). Чтобы иметь шансы на предотвращение расстрела танков этими ПТРК, танки должны атаковать совместно с хорошо подготовленной пехотой, двигающейся впереди них, а впереди пехоты должен идти огонь артиллерии, не дающий операторам ПТРК возможности поднять голову и уж тем более — спокойно прицелиться. Разумеется, попытка организовать и провести такую грамотную скоординированную атаку с использованием устаревших систем связи закончится провалом.

Суммарно итогом уже первого дня наступления станет исчезновение «линии фронта» как таковой и рывок наиболее боеспособных подразделений ВСУ к границе с РФ. Остатки подразделений Народной милиции Республик, никак не координируемые, не управляемые и лишившиеся большей части своего тяжёлого вооружения, смогут какое-то время обороняться в городских застройках, но в условиях окружения и подавляющего превосходства противника такие оборонительные действия вряд ли смогут продлиться больше недели даже там, где для сопротивления будут наиболее благоприятные условия.

Таким будет «Большое украинское наступление», когда оно будет.

Это будет славная охота, для большинства из нас — последняя.