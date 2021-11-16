Мадрид, 16 ноября, 2021, 23:52 — ИА Регнум. 24-летний центральный полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов по футболу Френки де Йонг в зимнее трансферное окно может покинуть каталонский клуб. 16 ноября журналист Хосе Гайя сообщил, что «сине-гранатовые» намерены за счет продажи нидерландского футболиста исправить затруднительное финансовое положение клуба.

«Барселона»

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Френки де Йонга в 90 миллионов евро. Футболист является одним из самых дорогих полузащитников в мире.

В текущем сезоне Френки де Йонг сыграл в тринадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами в поединках с «Реал Сосьедадом» и «Хетафе».

Де Йонг перешел в «Барселону» 1 июля 2019 года из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. Текущее соглашение нидерландца с «сине-гранатовыми» рассчитано конца сезона 2025/26.