Вашингтон, 16 ноября, 2021, 23:47 — ИА Регнум. В ПК-версию игры Hellblade: Senua’s Sacrifice добавили поддержку технологии трассировки лучей. Анонсирующий трейлер с демонстрацией улучшенной графики игры студия Ninja Theory разместила 16 ноября на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Кроме трассировки лучей Hellblade: Senua’s Sacrifice также получила поддержку DLSS (Deep-Learning Super Sampling, позволяет снизить нагрузку на основной процессор видеокарт Nvidia) и AMD FidelityFX Super Resolution (технология от AMD, выступающая чем-то вроде аналога DLSS).

Разработчики отметили, что они также повысили в ПК-версии игры уровень детализации и добавили в неё ряд функций, относящихся к управлению, субтитрам и специальным возможностям для геймеров, страдающих заболеваниями зрения.

Напомним, релиз Hellblade: Senua’s Sacrifice на ПК состоялся 8 августа 2017 года. Игра выполнена в жанрах тёмного фэнтези и психологических ужасов.