Москва, 16 ноября, 2021, 23:46 — ИА Регнум. 16 ноября пресс-служба футбольного клуба «Чертаново» объявила, что Денис Первушин, проработавший в клубе полтора года, покинул пост главного тренера команды. Также сообщается, что в ближайшее время будет объявлено имя нового главного тренера.

Vk.com/fcchertanovo ФК «Чертаново»

«Начав работу в академии, Денис Владимирович подготовил достойную порцию игроков для профессионального футбола. Со многими из них он позже выиграл одну из самых значимых наград — чемпионство в первом историческом сезоне-2019/20 в ЮФЛ.

Первушин — вдумчивый методист, отличный тактик и мотиватор, который любит и умеет аккуратно работать с молодежью. Да, клуб не показал высоких результатов в ФНЛ и ФНЛ-2, но мы ни на секунду не отступали от своего пути, а именно Денис Владимирович учил бороться со страхами и сомнениями», — говорится в сообщении пресс-службы клуба в официальном Twitter-аккаунте.

По итогам сезона «Чертаново», набрав лишь пятнадцать очков после двадцати матчей, занимает последнее одиннадцатое место в турнирной таблице ФНЛ-2.