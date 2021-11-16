Стокгольм, 16 ноября, 2021, 23:43 — ИА Регнум. Шведская поп-группа ABBA анонсировала рождественский сингл под названием «Little Things», который выйдет в формате CD в следующем месяце. Об этом сообщает портал NME.

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Песня, которая вошла в новый альбом группы «Voyage», станет доступна для фанатов на физических носителях с 3 декабря. ABBA также сообщили, что готовят клип к песне.

На прошлой неделе ABBA дебютировала на первом месте в британских альбомных чартах с альбомом «Voyage», который стал самой быстро продаваемой пластинкой в 21-м столетии. Первая студийная работа группы за 40 лет зарегистрировала 204 тысячи проданных экземпляров в чартах за первые семь дней после выпуска.