Варшава, 16 ноября, 2021, 23:32 — ИА Регнум. Офицеры белорусских спецслужб принимали активное участие в атаке мигрантов на польскую границу, заявил 16 ноября главный комендант польской полиции Ярослав Шимчик в эфире телеканала Polsat.

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По его словам, наличие у мигрантов газовых и шумовых гранат является доказательством этого утверждения. Кроме того, он обвинил белорусских силовиков в планировании нападений.

«Офицеры белорусских служб принимали активное участие как в планировании, так и в самой операции», — заявил Шимчик.

«Глядя на поведение людей, которые бросали камни, я считаю, что они хорошо обучены и имеют опыт в различных столкновениях. На мой взгляд, они прошли подготовку в Белоруссии, но среди самых агрессивных людей были офицеры белорусских служб», — пояснил он.

При этом Шимчик заявил, что косвенным доказательством его утверждений является то, что многие нападавшие были в масках, что затрудняет их идентификацию.

Как сообщало ИА REGNUM, на белорусско-польской границе 16 ноября продолжались столкновения мигрантов и польских силовиков.