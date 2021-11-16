Вашингтон, 16 ноября 2021, 23:31 — REGNUM В ноябре 2021 года в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass появится версия игры Mortal Shell Enhanced Edition. Информация была опубликована 16 ноября на сайте платформы.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass
Microsoft

Подписчики Game Pass получат доступ к «расширенной» версии Mortal Shell 23 ноября 2021 года. Этот вариант игры был выпущен в марте 2021-го для консолей нового поколения, он получил поддержку разрешения 4K, частоты обновления экрана 60 FPS (кадров в секунду), текстуры повышенного разрешения и улучшенную детализацию.

Напомним, разработкой Mortal Shell занимается студия Cold Symmetry. Проект выполнен в духе серии игр Souls компании FromSoftware.

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