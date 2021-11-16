Вашингтон, , 23:31 — REGNUM В ноябре 2021 года в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass появится версия игры Mortal Shell Enhanced Edition. Информация была опубликована 16 ноября на сайте платформы.

Xbox Game Pass Microsoft

Подписчики Game Pass получат доступ к «расширенной» версии Mortal Shell 23 ноября 2021 года. Этот вариант игры был выпущен в марте 2021-го для консолей нового поколения, он получил поддержку разрешения 4K, частоты обновления экрана 60 FPS (кадров в секунду), текстуры повышенного разрешения и улучшенную детализацию.

Напомним, разработкой Mortal Shell занимается студия Cold Symmetry. Проект выполнен в духе серии игр Souls компании FromSoftware.

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