Вашингтон, 16 ноября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В ноябре 2021 года в каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass появится версия игры Mortal Shell Enhanced Edition. Информация была опубликована 16 ноября на сайте платформы.

Microsoft Xbox Game Pass

Подписчики Game Pass получат доступ к «расширенной» версии Mortal Shell 23 ноября 2021 года. Этот вариант игры был выпущен в марте 2021-го для консолей нового поколения, он получил поддержку разрешения 4K, частоты обновления экрана 60 FPS (кадров в секунду), текстуры повышенного разрешения и улучшенную детализацию.

Напомним, разработкой Mortal Shell занимается студия Cold Symmetry. Проект выполнен в духе серии игр Souls компании FromSoftware.