Мадрид, , 23:31 — REGNUM 16 ноября президент мадридского «Реала» Флорентино Перес прокомментировал предстоящий переход 22-летнего нападающего «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиана Мбаппе следующим летом: «Клубы не хотят отпускать своих игроков. Это безумие. Теперь мы предлагаем 200 миллионов евро за одного футболиста, и они его не продают. Когда игроки заканчивают свой контракт, это лучше», — цитирует Переса журналист Фабрицио Романо.

Килиан Мбаппе Sandro Halank

Ранее стало известно, что у Мбаппе есть договоренность с «Реалом» о переходе футболиста следующим летом в мадридский клуб на правах свободного агента. Соглашение французского нападающего с «ПСЖ» рассчитано до конца июня 2022 года.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в шестнадцати матчах за парижский клуб во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист является самым результативным игроком клубаю