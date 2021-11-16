Восточное Сараево, Босния и Герцеговина, 16 ноября, 2021, 23:28 — ИА Регнум. Республика Сербская уважает суверенитет Боснии и Герцеговины и не вынашивает планы отделения. Об этом заявил член президиума БиГ от сербов Милорад Додик 16 ноября в Восточном Сараево после встречи с советником госсекретаря США Дереком Чолетом.

DEMOKRATSKA STRANKA DS Милорад Додик

Додик ожидает от международного сообщества, что оно будет проводить в жизнь нормы Дейтонского соглашения и соблюдать конституцию БиГ.

«Я сказал, что Республика Сербская последовательно соблюдает Дейтонское мирное соглашение и конституцию БиГ, что она определилась в пользу сохранения мира и не готова к любой эскалации напряженности или к другим действиям, которые могли бы нарушить мир», — процитировал телеканал РТС слова Додика.

С другой стороны, отметил Додик, другие члены президиума БиГ упорно настаивают на том, что военный конфликт всё-таки возможен.

Напомним, что ранее верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель высказал глубокую озабоченность из-за ситуации в Боснии и Герцеговине. Он призвал политическое руководство Республики Сербской отказаться от «сецессионистской риторики, которая вызывает расколы», вернуться к участию в работе органов власти БиГ, продолжить диалог и проводить реформы, которые ведут к вступлению в ЕС.