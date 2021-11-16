Лондон, 16 ноября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Британская рок-группа Arctic Monkeys анонсировали первые сольные выступления на 2022 год, порадовав фанатов из Восточной Европы. Об этом они сообщили в социальных сетях.

(сс) StockSnap Музыка

Группа вернется с концертами в следующем августе и выступит на территории Турции, Болгарии, Хорватии и Чехии в период с 9 по 18 августа. Их последнее на текущий момент шоу состоялось еще в 2019 году.

https://twitter.com/ArcticMonkeys/status/1460533098349740032

Отметим, что ранее барабанщик группы Мэтт Хелдерс в одном из своих недавних интервью сообщил, что Arctic Monkeys «почти закончили» запись своего нового альбома, который станет продолжением их последней студийной работы «Tranquility Base Hotel & Casino», вышедшей в 2018 году.