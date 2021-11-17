17 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили причину, по которой президента России винят в бедах Европы.

Елизавета Коробова, , 01:36 — REGNUM Заявление председателя правления фонда имени Фридриха Эберта, бывшего главы Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартина Шульца о том, что европейские журналисты обвиняют Кремль и президента РФ Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, которая управляется из центра, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети Facebook.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Это потому что для некоторых Путин — настоящий демиург, который пишет всему миру его судьбу», — отмечает Vera F.

Многие пользователи пришли к выводу, что больше всего западных политиков и журналистов бесит тот факт, что Россия существует и даже имеет «наглость» заявлять о своих интересах.

«Ну не могут наши западные «друзья» простить Путину то, что он не дал окончательно утопить Россию, и не даёт поставить её на колени, чтобы пить из неё соки», — указывает Николай Ш.

«Во всём виноваты русские!» Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что те, кто делают Россию сильной, становятся персонами нон грата. Но зато те, кто продают свою Родину, тех в Европе носят на руках, пишут граждане.

«Интересно. В России всегда власть из центра. Однако они не всегда ненавидели наших руководителей. Вон Ельцина любили, потому что он клоун пьяный был, а Горбачёва так вообще обожали! Конечно, какую страну уничтожил! А Путин поднял Россию и его за это ненавидят», — поделилась своим мнением Tanya H.

Часть людей считает, что в Европе уже принято, что во всех собственных проблемах необходимо винить Россию и Путину, как главного «злодея».

»Так всегда все знают про синезвёздных, что никогда они не признают свои ошибки, поэтому и сваливают свои огрехи на Россию и Путина», — написала Ирина А.

«В Евросоюзе таким образом морочат головы своих граждан. Типа если в кране нет воды, то это Путин виноват. А кто? Удобно», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Ряд пользователей указывает на то, что Европейский союз сам себя каждый раз загоняет в капкан, но чтобы не позориться прилюдно, пытается перевернуть всё с ног на голову и выставить в качестве виновника Россию.

Мартин Шульц Christallkeks

«А почему в Европе низкая заполненность газовых хранилищ? Может вовремя о зиме не позаботились? А? Может быть, думали: «А вдруг зима тёплая будет?» Или: «Назло Путину уши отморожу!» Либо же: «У сильного всегда бессильный виноват». Это классик ещё лет 150 назад сказал, хотя роли тут как раз поменялись», — поделился своим мнением Olga K.

«Привыкли уже. А Путин, наверное, смеётся, ну, а те злятся и уже не знают, что бы ещё придумать о нём. Как-то это несерьёзно и глупо», — пишет Татьяна Б.

Отдельные пользователи пришли к выводу, что большинство адекватных европейских политиков понимают, что происходит, и пытаются не участвовать в этом безумной и позорной русофобии.

«По-моему, это всё преувеличено. Страны Европы заняты своими дилеммами и проблемами, которых у них выше крыши. Тот факт, что кто-то постоянно винит в проблемах Россию или Путина, но на самом деле таковых очень мало», — считает Слава А.

Напомним, 15 ноября председатель правления фонда имени Фридриха Эберта, бывший глава Европарламента и Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил в интервью «Коммерсанту» о том, что европейские журналисты обвиняют Кремль и президента РФ Владимира Путина в повышении цен на энергоносители из-за устройства власти в России, которая управляется из центра.