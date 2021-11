Лондон, , 23:08 — REGNUM Британская хип-хоп исполнительница Little Simz в своих социальных сетях рассказала, что выпустит фильм, названный в честь одного из синглов ее последнего студийного альбома «Sometimes I Might Be Introvert», вышедшего в минувшем сентябре.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

17 ноября исполнительница пообещала представить новую экранизацию из вселенной ее нового альбома, поделившись в своем Твиттере 45-секундным трейлером. Фильм будет основан на истории самой Little Simz и был назван в честь сингла «I Love You, I Hate You».

https://twitter.com/LittleSimz/status/1460249070363033600

Фильм станет первой ролью певицы в кино с момента выхода второй части фильма «Веном 2», где она исполнила камео в одном из эпизодов. Роль главного персонажа исполнил Том Харди, который также привлек Little Simz к записи официального саундтрека.