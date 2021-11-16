Вашингтон, 16 ноября, 2021, 23:05 — ИА Регнум. Геймерам будет проще начать играть в Dying Light 2: Stay Human, при этом игра получит режим повышенной сложности. Об этом 16 ноября сообщает портал PCGamesN.

Dyinglightgame.com Игра Dying Light 2: Stay Human

Ведущий дизайнер проекта Тимон Смектала напомнил, что некоторым людям оригинальная Dying Light казалась сложной из-за того, что в начале игры им приходилось сталкиваться с ордами заражённых, не имея каких либо навыков и снаряжения. «На самом деле, это было сделано намеренно», — сказал Смектала, пояснив, что в дальнейшем игроки понимают, что их возможности расширяются.

Разработчик сообщил, что в Dying Light 2: Stay Human дела будут обстоять иначе: на обычном уровне сложности геймерам будет проще начать игру. Но если заядлые фанаты оригинала захотят испытать себя, то они смогут это сделать, включив особый режим сложности.

Напомним, 16 ноября 2021 года спало эмбарго на обзоры Dying Light 2: Stay Human. Многие популярные профильные издания выложили в сеть ролики с демонстрацией игрового процесса. Релиз игры запланирован на 4 февраля 2022 года.