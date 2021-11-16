Лондон, 16 ноября, 2021, 23:00 — ИА Регнум. Бывший участник британской поп-группы One Direction Найл Хоран и поп-певица Энн-Мари в своих социальных сетях намекнули на будущую коллаборацию.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Энн-Мари и Найл Хоран ранее сотрудничали при записи второго студийного альбома певицы «Therapy», выпущенного в минувшем мае. Результатом их работы стала песня «Our Song». Сейчас они перекинулись несколькими постами в Твиттере, использовав в них слова песни группы Fleetwood Mac «Everywhere», что заставило фанатов поверить в еще одну песню дуэта.

https://twitter.com/NiallOfficial/status/1460301606474317824

Ранее Энн-Мари в одном из интервью рассказала, что она записала три песни с Хораном.