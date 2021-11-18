18 ноября 2021 | Время чтения 2 мин

Елизавета Коробова, , 07:40 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что поведение американских и натовских войск в Чёрном море является «мерзопакостным», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 16 ноября в социальной сети Facebook.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Мне понравилось. На их прилагательное «зловредное», которое они употребляют сейчас направо и налево, батька придумал замечательное «мерзопакостное». И ведь прав!» — написал Bilir B.

Многие пользователи пришли к выводу, что глава Белоруссии прав в своей оценке, американские военные, действительно, ведут себя неподобающим образом, создавая напряжённость в Черноморском регионе.

«Япония… Вьетнам… Ирак… Югославия, Афганистан и др. — везде Америка и кровь людская. Им очень хочется, чтобы новая кровь пролилась рядом с границами России и Белоруссии. Украины им уже мало», — указывает Степан Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что США хотят создать на границе с Россией такую напряжённость, чтобы не дать нашей стране спокойно жить. Вероятно, американцы хотели бы устроить и военное столкновение, к которому они активно подталкивают Украину.

Реактивная система залпового огня «Полонез» белорусского производства Mil.ru

«И поведение Украины, и кризис беженцев в Белоруссии и границе с Польшей, и действия НАТО в чёрном море, говорят о том, что Соединённые Штаты Америки хотят скоро развязать войну с Россией. Увы, но факты говорят сами за себя. Никто впустую столько средств тратить не станет», — считает Андрей Р.

Часть людей считает, что будь воля, то Лукашенко не стал бы вести себя также «мягко» с нарушителями границ, как российские пограничники, решившие прогнать британский эсминец из российских вод выстрелом мимо.

«Батька на месте нашего президента не стал бы примеряться, я так думаю. Потопил бы уже «ихние» корыта давным-давно, и принимали бы они сейчас на дне морском сероводородные ванны», — предполагает Константин К.

Ряд пользователей указывает на то, что Чёрное море — стратегически важный регион для России, поэтому нельзя допустить здесь военного доминирования потенциального противника.

«Из шести стран черноморского бассейна пять государств настроены враждебно к России. Вывод тут один: необходимо увеличить мощь Черноморского флота, чтобы врагам боязно было с нами воевать. Иначе они и дальше будут пролезать на нашу территорию, подводя ситуацию к мировой войне», — поделился своим мнением Сергей К.

Корабль НАТО в одесском порту Mil.gov.ua

Отдельные комментаторы отмечают, что Лукашенко пора не только словами, но и делом доказать своё желание создать настоящее и полноценное союзное государство с Российской Федерацией.

«Интересно, вот какую информационную нагрузку несёт это заявление? Мы с Путиным то, мы с Путиным сё. Ну, поговорили и молодцы. Или Лукашенко пытается убедить всех в том, что он якобы навсегда теперь с Россией? Знаем, плавали уже. Пускай Белоруссию из своих рукавиц отпустит уже, наконец, и даст братским народам обняться. Тогда точно никакое НАТО нам не угроза!» — пишет Qwerty Q.

Напомним, 15 ноября официальный сайт президента Белоруссии Александра Лукашенко процитировал слова белорусского лидера, который назвал «мерзопакостным» поведение американских и натовских войск в Чёрном море. По мнению главы республики, России и Белоруссии не стоит поддаваться «на эти непонятные их телодвижения».