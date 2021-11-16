Флоренция, Италия, 16 ноября, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Руководство итальянской «Фиорентины» рассматривает вариант досрочного расторжения контракта с 30-летним российским форвардом Александром Кокориным. Об этом 16 ноября сообщило издание Corriere Fiorentino.

Вячеслав Евдокимов Александр Кокорин

Ранее сообщалось, что «фиалки» намерены продать Кокорина в зимнее трансферное окно. Однако информации о том, что какой-либо из европейских клубов интересуется российским нападающим, не поступало.

В текущем сезоне Александр Кокорина приняло участие лишь в трех матчах итальянской Серии А 2021/22, проведя на поле суммарно лишь 27 минут.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. Текущее соглашение 30-летнего форварда с «фиалками» рассчитано еще на два с половиной года до конца сезона 2023/24.