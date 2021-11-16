Брюссель, 16 ноября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. Очередной раунд диалога Белграда и Приштины в Брюсселе прошёл 16 ноября без прямых переговоров делегаций сербов и косовских албанцев. Об этом сообщил по окончании переговоров глава сербской делегации, директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович.

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По его словам, Приштина отказалась встретиться с делегацией Белграда, так как не захотела обсуждать тему формирования Сообщества сербских муниципалитетов.

«Приштина отказалась обсуждать Сообщество сербских муниципалитетов, хотя наша сторона настаивала на выработке конкретных шагов для формирования этой ассоциации», — процитировал портал b92 слова Петковича.

Петкович добавил, что для Белграда вопрос формирования Сообщества сербских муниципалитетов является центральным вопросом переговоров о «нормализации отношений» с Приштиной.

Напомним, что албанские сепаратисты отказываются выполнить пункт Брюссельского соглашения 2013 года и сформировать Сообщество сербских муниципалитетов из тех территориальных единиц Косово и Метохии, где сербское население составляет большинство.