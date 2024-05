Вашингтон, 16 ноября, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В приложение Xbox Game Pass для смартфонов последнее обновление добавило поддержку видеоигр Dragon Age: Origins, Dead Space и других. Информация была опубликована 16 ноября на сайте сервиса.

Microsoft Xbox Game Pass

Таким образом, владельцы подписки Game Pass Ultimate и учётной записи Electronic Arts получили возможность оценить работу облачных версий вышеупомянутых игр. Отмечается, что в ноябре в каталоге Xbox Game Pass также появятся Next Space Rebels, Exo One, Fae Tactics, My Friend Pedro, UnDungeon, Deeeer Simulator, Mortal Shell и Evil Genius 2.

Напомним, релиз Dragon Age: Origins состоялся 3 ноября 2009 года. Оригинальная Dead Space вышла 21 октября 2008-го.