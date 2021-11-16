Роттердам, Нидерланды, 16 ноября, 2021, 22:49 — ИА Регнум. 16 ноября в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборная Нидерландов в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сыграет со сборной Норвегии. Матч 10-го заключительного тура начнется в 22:45 по московскому времени. Об этом сообщил корреспондент

Ajax.nl Матейс де Лигт

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Яспер Силлессен, Маттейс де Лигт, Дэйли Блинд, Вирджил ван Дейк, Дензел Думфрис, Френки де Йонг, Джорджиньо Вейналдум, Дэви Классен, Стивен Бергвейн, Арно Греневельд, Мемфис Депай.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Стефан Страндберг, Биргер Мелинг, Андреас Ханче-Ольен, Маркус Педерсен, Мортен Торсбю, Матиас Норманн, Мартин Эдегор, Мохаммед Эльюнусси, Ола Сольбаккен, Александер Серлот.

После девяти сыгранных матчей сборная Нидерландов, одержав шесть побед и набрав двадцать очков, идет на чистом первом месте в турнирной таблице группы G. Сборная Норвегии с восемнадцатью очками расположилась двумя строчками ниже.