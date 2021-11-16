Санкт-Петербург, 16 ноября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении мужчины, труп которого был ранее обнаружен в Петербурге, сообщает 16 ноября пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Убийства

По данным правоохранителей, подозреваемый является сыном убитого, расчлененное тело которого было найдено в сумке во время работ по укреплению набережной реки Смоленка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга.

«Установлено, что тело принадлежит 66-летнему жителю Василеостровского района, проживающему в доме №1 на улице Смоленской. В результате оперативно-розыскных мероприятий установлен подозреваемый, им оказался сын данного гражданина», — сообщает пресс-служба ГУ МВД.

По версии следователей, в ходе бытового конфликта подозреваемый застрелил своего отца из охотничьего ружья, затем расчленил его тело, спрятал в сумку и выбросил её в реку.