Кардифф, Великобритания, 16 ноября, 2021, 22:40 — ИА Регнум. 16 ноября в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити» сборная Уэльса по футболу в матче заключительного восьмого тура группы E сыграет со сборной Бельгии. Игра начнется в 22:45 по московскому времени.

Андрей Пронин ИА REGNUM Аксель Витсель и Киран Триппьер

Стартовые составы команд:

Уэльс: Уорд, Уильямс, Дэвис, Мефам, Родон, Аллен, Рэмзи, Робертс, Моррелл, Мур, Джеймс.

Бельгия: Кастельс, Теате, Бойата, Кастань, Витсель, де Брёйне, Менье, Ванакен, Азар, Ориги, де Кетеларе.

Бригада арбитров (Португалия): Артур Соареш Диаш.

На данный момент сборная Бельгии, набрав девятнадцать очков, идет на чистом первом месте в турнирной таблице группы E. Сборная Уэльса с четырнадцатью очками располагается строчкой ниже. В случае поражения подопечные Роберта Пейджа могут не попасть на чемпионат мира 2022 в Катаре.