Берлин, 16 ноября 2021, 22:35 — REGNUM Политические мотивы сыграли свою роль в приостановке в Германии сертификации «Северного потока — 2», сообщили 16 ноября в пресс-службе фракции бундестага «Левая партия».
Член партии, возглавляющий в бундестаге комитет по экономике и энергетике Клаус Эрнст сказал, что теперь, когда сертификация СП-2 приостановлена, цены на газ для германского потребителя поднимутся.
Назвав энергетический сектор центральной сферой германской инфраструктуры, Эрнст добавил:
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