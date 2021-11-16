Берлин, 16 ноября, 2021, 22:35 — ИА Регнум. Политические мотивы сыграли свою роль в приостановке в Германии сертификации «Северного потока — 2», сообщили 16 ноября в пресс-службе фракции бундестага «Левая партия».

Политики. Рисунок карандашом. 1863 ГТГ

Член партии, возглавляющий в бундестаге комитет по экономике и энергетике, Клаус Эрнст сказал, что теперь, когда сертификация СП-2 приостановлена, цены на газ для германского потребителя поднимутся.

Назвав энергетический сектор центральной сферой германской инфраструктуры, Эрнст добавил:

«Здесь энергообеспечению не должны мешать идеологические барьеры и политические мотивы».