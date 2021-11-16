Вашингтон, 16 ноября, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Рекордные цифры инфляции, подобных которым не отмечалось в США с 1990 года, вызывают обеспокоенность у руководства Пентагона, сообщает 16 ноября издание DefenseOne со ссылкой на бывших и действующих сотрудников военного ведомства.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

По их словам, такая ситуация вынуждает готовиться к повышению денежного содержания военных и росту расходов на вооружения.

«Это, безусловно, вызывает у нас беспокойство прямо сейчас, но… в этом есть и некоторая доля спекуляции», — цитирует издание мнение финансового инспектора Пентагона Майка Маккорда.

Кроме того, издание отмечает, что американские военно-промышленные компании столкнулись с кризисом в цепочке поставок и уже сейчас предупреждают, что инфляция наряду с логистическими проблемами может увеличить стоимость вооружений по нынешним и будущим контрактам.