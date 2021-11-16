Скопье, , 22:36 — REGNUM Процесс интеграции вооруженных сил Северной Македонии в НАТО окончательно завершился 16 ноября 2021 года после подписания совместной декларации с НАТО.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в церемонии подписания декларация в Скопье приняли участие начальник штаба НАТО по трансформации генерал Филип Лавинь, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев, министр обороны Северной Македонии Радмила Шечеринска, а также генерал-подполковник НАТО Васко Джурчиновски.

Отныне Северная Македония полностью интегрирована в командную структуру Северо-атлантического Альянса. Напомним, в НАТО эта страна вступила в марте 2020 года.

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