Вашингтон, , 22:31 — REGNUM В сеть утекла информация о том, что в ближайшее время компания Epic Games запустит третью главу в популярной онлайн-игре Fortnite. Об этом 16 ноября сообщает пользователь Twitter ShiinaBR.

Fortnite © Epic Games

Свою публикацию она сопроводила экраном загрузки Fortnite, который даёт понять, что в ближайшие недели в игре начнётся сезон, который закроет вторую главу. Таким образом, компания Epic Games завершит её всего за восемь сезонов. Пока разработчик не выступил с официальным объявлением.

https://twitter.com/ShiinaBR/status/1460598309547094016

Напомним, вторая глава стартовала в Fortnite в январе 2021 года, релиз оригинальной игры состоялся 21 июля 2017-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Fortnite добавили героев из аниме-сериала «Наруто».

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