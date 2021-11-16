Вашингтон, 16 ноября, 2021, 22:31 — ИА Регнум. В сеть утекла информация о том, что в ближайшее время компания Epic Games запустит третью главу в популярной онлайн-игре Fortnite. Об этом 16 ноября сообщает пользователь Twitter ShiinaBR.

Epic Games Fortnite

Свою публикацию она сопроводила экраном загрузки Fortnite, который даёт понять, что в ближайшие недели в игре начнётся сезон, который закроет вторую главу. Таким образом, компания Epic Games завершит её всего за восемь сезонов. Пока разработчик не выступил с официальным объявлением.

https://twitter.com/ShiinaBR/status/1460598309547094016

Напомним, вторая глава стартовала в Fortnite в январе 2021 года, релиз оригинальной игры состоялся 21 июля 2017-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Fortnite добавили героев из аниме-сериала «Наруто».