Белград, 16 ноября, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Сербские власти намерены внести изменения в закон о референдуме для того, чтобы потом вычеркнуть Косово и Метохию из конституции Сербии и протолкнуть новый текст основного закона страны, ссылаясь на результаты «ложного и украденного референдума». Об этом заявил лидер сербского оппозиционного движения «Освобождение» Младжан Джорджевич 16 ноября.

Nasasrbija.rs Младжан Джорджевич

Так Джорджевич прокомментировал проект нового закона о референдуме, который правительство Сербии внесло на рассмотрение в парламент. В соответствии с новым проектом закона для того, чтобы референдум считался состоявшим, уже не нужно, чтобы в нем приняло участие более 50% граждан, внесенных в избирательный список.

«Как раз внесение изменений в закон о референдуме показывает реальные намерения правящей Сербской прогрессивной партии. Они попробуют протолкнуть исподтишка то, что им приказал Запад, а это признание Косово. Первый шаг — вычеркнуть Косово из конституции», — говорится в сообщении движения «Освобождение».

По словам Джорджевича, народ Сербии понял эту игру.

Напомним, что ранее премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти заявил, что «Косово не признает Сербию», пока в силе конституция 2006 года, в которой южный край Косово и Метохия упоминается как неотъемлемая часть территории Сербии.