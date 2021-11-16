Минск, 16 ноября, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Расследование очередного уголовного дела в отношении белорусского националиста Эдуарда Пальчиса завершено и передано прокурору для направления в суд. Обвиняемый в «экстремизме» и «причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь» известен как активный русофоб-порнограф, поддерживавший политические репрессии в отношении белорусских сторонников воссоединения с Россией.

Facebook.com/palchys Эдуард Пальчис

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В сообщении СК Белоруссии (содержащем грубые логические и грамматические ошибки) сказано, что «преступная детальность» неработающего 31-летнего Пальчиса «началась еще в 2016 году и осуществлялась вплоть до его задержания в сентябре 2020 года». «Основным оружием Пальчиса являлись созданные и управляемые им интернет-ресурсы, в том числе Telegram-канал и страницы в социальных сетях, которые захватили большую часть аудитории страны, их доверие и использовались для управления сознанием толпы, внушения «нужной» информации, склонения к запланированным преступным действиям», — утверждают в СК Белоруссии.

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«Одновременно с «затуманиванием» сознания граждан Пальчис занимался организацией массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Помимо информационного воздействия, обвиняемый склонял их к совершению указанных преступлений, размещая информацию о планируемых месте и времени проведения планируемых противоправных действий, информационном поводе, обучая и подготавливая потенциальных участников», — сказано в официальном сообщении СК Белоруссии.

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В ведомстве заверили: «В настоящий момент уже получены неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении Э. Пальчисом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Для реализации своей преступной цели фигурант неоднократно создавал и распространял в сети Интернет материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, с целью облегчить последующий захват государственной власти в Республике Беларусь неконституционным путем иными лицами».

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Эдуард Пальчис считается следователями виновным в совершении преступлений по следующим статьям Уголовного кодекса Белоруссии: ч. 3 ст. 130 («Экстремизм»: умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц, повлекшие иные тяжкие последствия); ч. 1 ст. 293 («организация массовых беспорядков»); ч. 1 ст. 342 («организация действий, грубо нарушающих общественный порядок»); ч. 3 ст. 361 («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).