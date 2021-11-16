Лос-Анджелес, США, 16 ноября, 2021, 22:20 — ИА Регнум. Riot Forge представила поклонникам League of Legends сразу несколько игр по франшизе. Анонсирующие трейлеры издательская компания опубликовала 16 ноября на своём YouTube-канале.

Downloadsource.fr Постер игры League of Legends от компании RIOT Games

Релиз пошаговой ролевой игры Ruined King: A League of Legends Story состоялся 16 ноября 2021-го на ПК и консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Этот проект был анонсирован в декабре 2019 года, его реализацией занимается студия Airship Syndicate. Riot Forge также выпустила инди-игру Hextech Mayhem: A League of Legends.

Издатель также представил приключенческую игру Song of Nunu, сюжет которой расскажет о приключениях мальчика по имени Нуну и его снежного медведя Виллумпа. Эта игра выйдет на портативной консоли Nintendo Switch, релиза запланирован на 2022 год. Кроме того, в рамках трансляции компания показала трейлер Convergence: A League of Legends Story,

Напомним, релиз League of Legends состоялся 27 октября 2009 года. Это видеоигра в жанре MOBA (многопользовательская онлайновая боевая арена).