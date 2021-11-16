Тирана, , 22:16 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3662 человек выявили 587 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране семь пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 696 пациентов. Об этом сообщило вечером 16 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Крепость Петрела, Тирана Diego Delso

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 193 856 случаев заражения коронавирусом, 182 535 человек излечились, скончались 3004 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 8317, из них около половины — 4413 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 166 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

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