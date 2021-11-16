Брюссель, 16 ноября 2021, 22:15 — REGNUM Политических заявлений, которые сопровождали бы приостановку сертификации «Северного потока — 2», пока не звучало, заявил 16 ноября российский постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в эфире «России 24».
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Отметив, что Москве не хотелось бы, чтобы в ситуации по СП-2 была политическая составляющая, Чижов заявил:
Он призвал не делать поспешных выводов о политической нелояльности со стороны Берлина, а также связывать затруднения сертификации СП-2 с миграционным кризисом в Белоруссии.
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