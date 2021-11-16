Сочи, Краснодарский край, , 22:07 — REGNUM «Сочи» одержал победу над казахстанским «Барысом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

ХК «Сочи» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В составе «Сочи» шайбы забросили нападающие Артём Николаев, Кирилл Мельниченко, Александр Гордин, Джей Си Липон и защитник Иван Мищенко.

В составе «Барыса» точными бросками отметились форварды Кёртис Валк и Роман Старченко.

На сегодняшний день «Сочи» занимает 11-е место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 24 очка. «Барыс» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 24 очками.

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