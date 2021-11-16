Скопье, , 22:17 — REGNUM В Северной Македонии 16 ноября в результате обследования 3126 образцов было выявлено 524 новых носителя коронавируса, 565 пациентов выздоровели. За сутки в стране скончались девять больных COVID-19, зарегистрировано восемь произошедших ранее летальных исходов.

Скопье, двухэтажки и мечеть Ali Eminov

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Каждые три дня в стране с двухмиллионным населением умирает свыше 50 человек с коронавирусной инфекцией.

В министерстве здравоохранения республики уточняют, что с начала пандемии в стране был выявлен 209 971 случай заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 7354, 194 346 пациентов выздоровели. Активных случаев заражения насчитывается 8271.

Вакцинацию от COVID-19 прошло менее 50% взрослого населения Северной Македонии.

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