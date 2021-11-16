Москва, , 22:02 — REGNUM Все запросы, сделанные по поводу предназначения американского беспилотного космического челнока Х-37В и содержания его текущей задачи, США оставляют без ответа, заявила 16 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Беспилотник Boeing Х-37В Fastcompany.com

При этом она ответила, что потенциал военного применения этого аппарата давно не является секретом.

«Как известно, потенциалом применения оружия в космосе обладает и американский многоразовый беспилотный космический челнок Х-37В, способный длительное время находиться на орбите, совершать маневры и нести полезную нагрузку. Наши запросы американской стороне относительно прояснения конкретных целей и задач, которые отрабатываются на платформе Х-37В в рамках его текущей миссии, остаются без ответа», — указано в комментарии, размещенном на официальном сайте МИД РФ.

Стоит отметить, что это заявление было сделано после того как Россия 15 ноября успешно осуществила испытания противоспутниковой ракеты, которой был уничтожен недействующий орбитальный космический аппарат «Целина-Д».

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что результатом этих испытаний стало облако из полутора тысяч обломков, которое теперь угрожает МКС и её экипажу.

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