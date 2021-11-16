Москва, , 22:01 — REGNUM Казанский «Ак Барс» одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

Игроки «Ак Барс» Ak-bars.ru

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк на 15-й минуте.

На сегодняшний день «Ак Барс» занимает четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, на счету команды 38 очков. «Спартак» идёт на восьмом месте в Западной конференции с 30 очками.

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